Blanka Lipińska wyjawiła, co Baron pomyślał, gdy po raz pierwszy ją zobaczył. To nie spodoba się Julii Wieniawie

Blanka Lipińska początkowo ukrywała związek z Baronem, ale gdy wszystko wyszło na jaw, nie ma obecnie dnia, by nie chwaliła się swoim ukochanym na Instagramie. Pisarka pokazuje, jak spędza czas z Baronem, ale równie chętnie wraca do przeszłości i zdradza, jak wyglądały początki ich związku. Tym razem wyjawiła, co Baron pomyślał, gdy zobaczył ją pierwszy raz.

REKLAMA

Zobacz: Blanka Lipińska opowiedziała o pierwszym spotkaniu z Baronem. "Bajera nam się nie pociągnęła"

Zobacz wideo Blanka Lipińska zakrywa odrosty, a Baron rozkłada grilla

Blanka Lipińska zdradza, co Baron pomyślał na jej widok

Blanka i Baron znają się od niedawna, ale ich uczucie kwitnie. Nie jest tajemnicą, że to pisarka poderwała muzyka, a teraz zdradza, kiedy Baron zobaczył ją po raz pierwszy i co wtedy o niej pomyślał. Okazuje się, że miał to miejsce podczas jednej z branżowych imprez. Wtedy Blanka miała na sobie seksowną białą sukienkę z wielkim rozcięciem i równie wielkim dekoltem.

Okazało się, że dokładnie rok temu na imprezie mój aktualny mężczyzna zobaczył mnie pierwszy raz. W sumie wcale się nie dziwię, że zwrócił na mnie uwagę, bo podobno nie miałam bielizny. (Miałam, przyklejoną do brzucha taśmą klejącą)... Ale on nie musiał o tym wiedzieć - napisała Blanka na Instastories.

Blanka Lipińska Instagram/blanka_lipinska

Przypomnijmy, że rok temu Baron wciąż był związany z Julią Wieniawą. Pierwsze doniesienia o ich związku pojawiły się w marcu 2019 roku, natomiast informacje o rozstaniu pary w sierpniu tego samego roku. Wtedy "Fakt" donosił:

W ostatnich tygodniach już się nie dogadywali. Julce zaczęła doskwierać potrzeba częstszego kontaktu ze znajomymi rówieśnikami. Brakowało jej życia w stylu nastolatki.

Para nie tylko przestała się dogadywać, ale podzieliły ją również obowiązki zawodowe. Julia zajęła się swoimi aktorskimi projektami, natomiast Baton skupił się na nowej edycji "The Voice of Poland".

Zobacz: Julia Wieniawa rozstała się z Baronem! "Już się nie dogadywali"