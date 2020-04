Wyszła na jaw rozmowa księżnej Diany i księcia Williama. "Mamo, jesteś okropna"

Księżna Diana zmarła w sierpniu 1997 roku, jednak wciąż budzi niemałe emocje wśród Brytyjczyków i nie tylko. Pierwsza żona księcia Karola odmieniła brytyjską rodzinę królewską, co nie do końca spodobało się samej królowej Elżbiecie II, która do tej pory stoi na straży tradycji. Księżna Diana nie zachowywała się jak typowa członkini brytyjskiego dworu, popierała niewygodne dla monarchii inicjatywy i współpracowała z prasą, co było wówczas nie do pomyślenia. W internecie możemy znaleźć zakulisowe nagranie jej wywiadu, w którym słyszymy również księcia Williama, upominającego roześmianą mamę.

Książę William do księżnej Diany: Jesteś okropna

Księżna Diana nie mogła liczyć na wsparcie swojego męża, a tym bardziej teściowej, toteż najbardziej zżyta była ze swoimi synami: Harrym i Williamem. Każdą wolną chwilę starała się spędzać z dziećmi, co również było uwieczniane w przeróżnych nagraniach. Najbardziej interesujące są te prywatne, zakulisowe, które nie były przeznaczone do emisji publicznej. Właśnie na takim nagraniu mogliśmy zobaczyć księżną Dianę i księcia Williama z prawdziwej, niewykreowanej strony. Nie brakowało śmiechu, a także pouczenia ze strony starszego syna.

W internecie pojawiło się nagranie zza kulis jednego z wywiadów księżnej Diany, podczas którego opowiadała o akcjach dobroczynnych przez nią wspieranych. Dziennikarz zapytał księżną, dlaczego jest tak mocno zaangażowana w sprawy charytatywne. Takiej odpowiedzi z pewnością się nie spodziewał.

Bo nie mam nic innego do roboty - odparła rozbawiona Diana.

Młody książę William zwrócił uwagę mamie, że przecież jej wypowiedź jest nagrywana.

Mamo, jesteś okropna. Przecież oni to nagrywają - słyszymy młodego Williama.

Oczywiście ten fragment wycięto z wywiadu, jednak do tej pory możemy go przesłuchać w pierwotnej wersji w nagraniu poniżej. Zwróćcie uwagę na sam początek wideo, od 0:00 do 0:20.