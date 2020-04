Zofia Klepacka rzuca petardami na ulicy i ogłasza, że Chrystus zmartwychwstał. Internauci: Halo, czy policja to widzi?

Zofia Klepacka, polska windsurferka, mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, ostatnio wzbudza głównie kontrowersje. Jakiś czas temu głośno było o jej kłótni z Kingą Rusin i krytycznych uwagach skierowanych w środowisko LGBT. Tym razem sportsmenka wrzuciła na Instagram nagranie, które oburzyło internautów.

Zofia Klepacka rzuca petardami na ulicy

Mogłoby się wydawać, że nikomu nie trzeba przypominać o ostatnich rządowych nakazach i społecznej izolacji. Nic jednak bardziej mylnego, bo wciąż są osoby, które najwyraźniej nie do końca wiedzą, co znaczy "zostań w domu". Do tego grona należy m.in. Zofia Klepacka, która w niedzielny poranek postanowiła wyjść na ulicę, rzucać petardami i wykrzykiwać hasła o zmartwychwstaniu Chrystusa. Nagranie możecie zobaczyć poniżej:

O ile na Instagramie Zofia Klepacka zablokowała możliwość komentowania postów, o tyle na Facebooku nie ma takiej możliwości, więc pod nagraniem zalała ją lawina krytycznych i prześmiewczych uwag. Większość internautów zwróciła przede wszystkim uwagę na fakt, że sportsmenka nie przestrzega zasad społecznej izolacji, bez potrzeby wyszła z domu, a do tego zaczęła zakłócać spokój sąsiadom.

I mandat 5 tys. za nieuprawnione wyjście i zakłócenie spokoju.

Halo, czy policja to widzi?

Czego łazi bez potrzeby życiowej?

Kara za fajerwerki i zakłócanie spokoju - komentowali internauci.

Można podejrzewać, że Zofia Klepacka nie została ukarana za swój wybryk. Nie zareagowała również na krytyczne uwagi internautów.