Miley Cyrus jest "gotowa na trwały związek". Planuje przyszłość z Codym Simpsonem

Miley Cyrus, niegdyś kojarzona jako urocza bohaterka serialu "Hannah Monatana", teraz uważana za jedną z największych skandalistek Hollywood. Pomijając wszystkie wybryki piosenkarki z używkami i obsceniczne zachowanie, uwagę mediów skupiały od zawsze jej relacje i związki. Gwiazda z chęcią dzieli się swoim życiem prywatnym z fanami, na bieżąco informując ich o nowych podbojach miłosnych. Szczególnie gorący dla aktorki był ubiegły rok, w którym okazało się, że po kilku miesiącach małżeństwa rozstaje się z Liamem Hemsworthem. Miley szybko pocieszyła się w ramionach przyjaciółki, a następnie dawnego znajomego. To właśnie z nim chce budować przyszłość!

Miley Cyrus dojrzała po małżeństwie

Czyżby Miley miała już dość braku stabilności w związkach? Wygląda na to, że romans z Codym Simpsonem nie będzie aż tak krótkotrwały, jak niektórzy przypuszczali. Para swoją relację zaczęła dużo wcześniej - od przyjaźni. Jednak dopiero po rozstaniu z Liamem piosenkarka zrozumiała, że właśnie jej dawny kolega świetnie nadaje się na życiowego partnera. Związek gwiazd mocno zaskoczył fanów, którzy nie spodziewali się, że 28-latka tak szybko pogodzi się z rozpadem małżeństwa. Gdy media obiegła informacja o planowanym rozwodzie, Cyrus szukała pocieszenia w ramionach nowej dziewczyny, Kaitlynn Carter, z którą rozstała się po zaledwie sześciu tygodniach. Kobiety zostały jednak dobrymi koleżankami.

Myślicie, że to właśnie Cody Simpson zatrzyma Miley przy sobie na dłużej? 22-letni australijski piosenkarz z chęcią chwali się w mediach społecznościowych łączącym ich uczuciem.

Zagraniczna prasa donosiła o rzekomym kryzysie w związku Cyrus i Simpsona, jednak prawdopodobnie został on zażegnany. Co więcej, informator portalu "Hollywood Life" twierdzi, że wokalistka chce budować z nowym chłopakiem wspólną przyszłość i dojrzała do trwałego związku:

Miley zupełnie otrząsnęła się po rozwodzie z Liamem i jest gotowa na trwały związek. Ona i Cody świetnie się dogadują i poważnie traktują swoją relację. Czuje się z Codym bardzo komfortowo i spokojnie. Zdecydowanie chce budować z nim wspólną przyszłość. Przez małżeństwo z Liamem bardzo dojrzała i zrozumiała, kim jest oraz czego potrzebuje w związkach. Dokładnie to daje jej Cody. Mają naprawdę głęboką więź.

Życzymy parze wytrwałości!