Magda Gessler też spędzi Wielkanoc samotnie. "Spróbujemy się połączyć"

Tegoroczna Wielkanoc będzie różniła się od poprzednich. Rząd zaleca, aby Polacy nie jeździli w gości i ograniczyli się do świętowania w gronie domowników. Takie działania mają przyspieszyć zwalczenie epidemii koronawirusa i powrót do normalnego życia. Część osób będzie musiała jednak spędzić święta wielkanocne w samotności. Do tego grona należy między innymi Kinga Rusin. W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" dziennikarka nie kryła łez. Okazuje się, że jej los podzieli też Magda Gessler.

Magda Gessler będzie sama w Wielkanoc

W Wielką Sobotę Magda Gessler pojawiła się w "DD TVN". Podczas rozmowy z Andrzejem Sołtysikiem i Anną Kalczyńską restauratorka wyznała, że tegoroczne święta wielkanocne spędzi samotnie. Jej ukochany Waldemar został w Toronto, gdzie mieszka na stałe. Dzieci Gessler przestrzegają z kolei zalecanej izolacji.

Lara jest na Mazurach, ma swój dom, Tadeusz też mieszka u moich przyjaciół w osobnym domu - dodała.

Gwiazda "Kuchennych Rewolucji" planuje połączyć się z najbliższymi poprzez wideokonferencję. Obawia się jednak o to, czy "Internet wytrzyma". Mimo trudnej sytuacji Magda Gessler nie traci pogody ducha i jak sama przyznała, czuje się bardzo dobrze. Już dawno nie miała tyle wolnego. Wreszcie ma czas na to, aby nadrobić zaległości w oglądaniu filmów. Wróciła też do malowania.

Wielkanocny stół Magdy Gessler

Wiele osób zastanawia się pewnie, jak będzie wyglądał wielkanocny stół u Magdy Gessler. W tym roku wyjątkowo skromnie. Restauratorka zdecydowała się na symboliczne minimum.

Sałatka jarzynowa jest podstawą i jajka faszerowane po polsku. (...) Jakaś drobna ilość wędliny, własny upieczony chleb, dobra ćwikła i żurek. Wtedy się czuje, że wszystko jest w porządku - powiedziała w tym samym wywiadzie.

Może i skromnie, ale na pewno smacznie. W końcu Magda Gessler zna się na gotowaniu wielkanocnych potraw jak mało kto.