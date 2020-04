Ilona Łepkowska gani Kaczyńskiego: Okazał Pan głęboką pogardę dla Polaków (...) Wjechał Pan na Powązki jak cesarz do mauzoleum

optymistaa43 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Pani Lepkowska,tak to jest z zydami w polsce,nawet maja swoja partie ktorej prezes jest obcokrajowcem i nie mozna go nazwac warcholem bo jest poprostu zydem.Jest to zyd nienawidzacy Polski i Polakow,skad ta nienawisc i za co?.Z domu sie wziela Pani Lepkowska z domu nienawidzacego polakow za to ze w czasie 2 W S niestety nasi,polscy bandyci-mordercy dla rabunku zabili 100 000 zydow,byla wsrod nich najblizsza rodzina "sanitariuszki"i Rajmunda,rodzina Kelksztajn.Kurduple karmieni ta nienawiscia i checia zemsty dazyli do niej razem razem a teraz tylko ten jeden bydlak msci sie i prowadzi polske ,niestety polskimi warcholami jakDuda,Morawiecki,Terlecki,Glinski,Pawlowicz,Szydlo,Kempa,Mazurek i calym tym zydowstwem zebranym w PiS,prowadzi polske do zguby.Mam nadzieje ze kiedy przegnie zyd pale, suweren znajac jego adres odwiedzi go w tym domu ,ktory jego ojciec Rajmund, po zamordowaniu powstanca warszawskiego przejal.

WARCHOL ; urzednik panstwowy lamiacy Konstytucje,polityk/czka stanowiacy/a prawa szkodzace Polsce i Polakom.Warcholy,z tymi adresami to i was dotyczy.