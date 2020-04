Anna Mucha rozpala fanów na Instagramie i pozuje w sukience z poduszki. "Najlepsza modelka na świecie"

Anna Mucha w czasie izolacji stała się niezwykle aktywną użytkowniczką social mediów. Wrzuca na swoje profile już nie tylko zdjęcia z planu "M jak miłość", czy nagrania z show "Dance, dance, dance", ale również wchodzi w polemikę z fanami, czy bierze udział w instagramowych wyzwaniach. Właśnie wrzuciła post, na którym pozuje zasłonięta jedynie poduszką.

Anna Mucha dołączyła do #pillowchallenge

W Polsce #pillowchallenge zapoczątkowała Doda. Jako pierwsza z gwiazd wrzuciła zdjęcie w sukience, zrobionej z poduszki, zawiązanej paskiem. W ślad za nią poszli jej fani i koledzy z show-biznesu. Ostatnio pisaliśmy, że w projektantkę zabawiła się Aneta Zając, a teraz przyszedł czas na Annę Muchę. Jak sama stwierdziła, zdjęcie wrzuca trochę po czasie.

Nie, nie, wcale nam się nie nudzi. #pillowchallenge, ciut spóźniona, ale jestem! - zakomunikowała.

Jak pod każdym zdjęciem aktorki, tak i pod tym, nie mogło zabraknąć zachwytów i komplementów ze strony fanów.

Ślicznie wyglądasz.

Najpiękniejsza modelka na świecie.

Śliczna masz buźkę i figurę, za******e nóżki i seksowne uda. Pięknie wyglądasz i buziaki.

Petarda, torpeda!

Cóż, to nie pierwszy raz, kiedy Mucha prezentuje się w takiej odważnej, a zarazem seksownej wersji. Aktorka lubi prowokować, bo zdaje sobie sprawę, że wygląda znakomicie. Świetnie czuje się w swoim ciele i nie ma problemu, by od czasu do czasu pokazać zgrabne nogi, czy odsłonić dekolt.

