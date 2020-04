Oliwia Ciesiółka jest uczestniczką najnowszej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci tego eksperymentu społecznego uznali, że najlepszym kandydatem na jej męża będzie 29-letni Łukasz i to właśnie z nim dziewczyna stanęła na ślubnym kobiercu. Opinie co do tego, czy małżonkowie pozostaną parą, były podzielone. Internauci już teraz podejrzewają, że Oliwia i jej mąż się rozstali, jako że mężczyzna nie nosi obrączki, a sam Łukasz swoimi postami jedynie podsyca te plotki.

Oliwia z "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozuje z rodzeństwem

Na pewne informacje co do tego, czy Oliwia i Łukasz postanowili ze sobą zostać, czy też się rozstać, najpewniej przyjdzie nam poczekać do zakończenia emisji programu. Teraz jednak mamy okazję poznać rodzeństwo 24-latki. Jak się bowiem okazuje, uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się ze swoimi instagramowymi obserwatorami wyjątkowym zdjęciem. Z okazji Dnia Rodzeństwa Oliwia zamieściła fotografię z siostrą i bratem.

Dziś jest święto przyjaciół na całe życie, czyli Dzień Rodzeństwa. Złożyliście już życzenia swoim siostrom i braciom? - zapytała fanów.

W komentarzach pod fotografią Oliwii posypały się komplementy. Obserwatorzy zauważyli podobieństwo pomiędzy całą trójką i docenili urodę rodzeństwa. Fanom uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do gustu szczególnie przypadła jej siostra, którą porównali do Natalie Portman:

Siostra wygląda jak Natalie Portman.

Piękne siostry. I jakie podobne mimo innego koloru włosów.

Uśmiechy macie identyczne, cała trójka!

Wygląda na to, że Oliwia ma ze swoim rodzeństwem doskonały kontakt i potrafi docenić tę relację. A Wy pamiętaliście, żeby swojemu rodzeństwu złożyć życzenia?