Sonia Bohosiewicz słynie ze swojej bezpośredniości. Przeglądając jej instagramowy profil, można dojść do wniosku, że gwiazda nie czuje żadnego dystansu do swoich fanów. Dzieli się z nimi swoimi przemyśleniami i poczuciem humoru, ale także dość intymnymi momentami z życia prywatnego. Sonia, wykonując zawód aktora, ma mocno przesuniętą granicę wstydu, również tę dotyczącą ciała i nagości. Często pokazuje się w mediach społecznościowych w bardzo naturalnej odsłonie, nie karmiąc obserwatorów upiększającymi filtrami. Tak było między innymi przy udostępnieniu fotorelacji z warszawskiego morsowania. Tym razem zaprezentowała się w bikini! Bohosiewicz łapie promienie słoneczne, opalając się na tarasie, a internauci dostrzegają niedoskonałości jej skóry.

Sonia Bohosiewicz w bikini

Popularna aktorka potrafi rozbawić obserwatorów na Instagramie. Każdy swój post podpisuje w dość humorystyczny sposób. Nie zrezygnowała z tego również tym razem. Bohosiewicz opublikowała zdjęcie z tarasu, na którym widać, jak w skąpym bikini korzysta ze słonecznej pogody. Sonia ironicznie pyta fanów, czy to Bahamy czy Chałupy, nawiązując do obowiązkowej izolacji domowej. Kreatywność internautów nie zna granic.

W tym roku to my wszyscy w chałupach.

Bali. Taras z bali.

Las Taras!

Uwadze fanów nie umknął również fakt, że Sonia zaprezentowała się w skąpym fioletowym bikini, odsłaniając ciało. Niektórzy ucieszyli się nawet, że nie jest ono tak doskonałe, jak to sobie wyobrażali.

Uff, czyli aktorzy też mają cellulit.

Bohosiewicz odniosła się do powyższego komentarza jedynie w formie emotikony- postaci z rozłożonymi z bezradności rękami. Aktorka ma duży dystans do siebie i z pewnością takie uszczypliwe słowa nie zepsują jej humoru. Jednak my nadal uważamy, że aktorka wygląda pięknie!