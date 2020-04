To niewątpliwie trudny czas dla Marty Kaczyńskiej, nie tylko ze względu na domową izolację, która zmusza do spędzania świąt w odosobnieniu, ale także przez celebrowanie ważnej dla jej rodziny rocznicy. Dzisiaj, 10 kwietnia, mija dokładnie dziesięć lat od katastrofy smoleńskiej i od chwili, w której cały świat dowiedział się o śmierci polskiej pary prezydenckiej. Wydawałoby się, że córka Marii i Lecha Kaczyńskich już miała czas na to, by pogodzić się ze stratą rodziców. Aktualnie sama spełnia się w roli mamy i niezmiernie cieszy się z sukcesów swojej córki Ewy. Jednak nawet najszczęśliwsza codzienność nie pomaga zapomnieć o bólu po śmierci bliskich osób. Marta w ten ważny dzień opublikowała w mediach społecznościowych archiwalną fotografię pary prezydenckiej.

Marta Kaczyńska wspomina rodziców

Do tej pory nie ma żadnej informacji na ten temat, czy Marta Kaczyńska jak zwykle spędzi rocznicę śmierci swoich rodziców na Wawelu. Wybuch pandemii mógł mocno pokrzyżować jej plany. Wiadomo jednak, że ten ważny dzień uczciła w inny sposób - publikując na Facebooku fotografię z rodzinnego albumu. Co prawda, córka pary prezydenckiej nie opatrzyła zdjęcia żadnym podpisem, ale w takim wypadku byłby on chyba zbędny. Obrazek mówi sam za siebie i wzbudził w internautach silne emocje.

Trzeba przyznać, że ujęcie ma w sobie magię, bo prawdopodobnie przedstawia moment zawarcia związku małżeńskiego i wymieniania się obrączkami.

Internauci o rocznicy katastrofy smoleńskiej

W komentarzach pod postem Marty Kaczyńskiej pojawiło się dużo słów wsparcia dla kobiety.

10 lat temu dokładnie stała się największa tragedia dla Polski. Zamilkliśmy wszyscy.

Proszę się trzymać, pani Marto!

Jestem z Panią!

Przypominamy, że 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej zginęła zarówno para prezydencka, jak i gros innych Polaków. Pamiętamy!