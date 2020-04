Omenaa Mensah pokazała balkon. Tylko spójrzcie na te ozdoby. Cudo

Omenaa Mensah z chęcią pokazuje na Instagramie momenty z życia prywatnego. Niedawno udostępniła nawet fotorelację ślubną z okazji pierwszej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Jednak tym razem pokazała fragment swojego balkonu. Trzeba przyznać, że ma ciekawe wyczucie stylu.

Omenaa Mensah pokazała swój balkon

Omenaa Mensah jak wiele gwiazd stosuje się do obecnych zaleceń, wyznaczanych przez rząd i WHO (Światową Organizację Zdrowia). Dlatego też dołączyła do akcji #zostańwdomu i jak wiele osób, każdą wolną chwilę spędza właśnie tam. Prezenterka na Instagramie zdradziła, jakie zabawy wymyśla dla swojego dziecka i przy okazji pokazała swój balkon. Prezenterka najwyraźniej lubi dekoracje, bo ma ich całkiem pokaźną kolekcję. Widzimy tam wiele kwiatów, ogrodowe lampiony, jasne fotele i co więcej zieloną wykładzinę, która przypomina trawę. My zwróciliśmy uwagę zwłaszcza na donicę na kwiaty, która jest drewniana i ma wyrzeźbioną twarz.

Najwyraźniej prezenterka wykorzystuje balkon nie tylko jako mini podwórko dla synka (Omenaa zorganizowała Vincentowi podwórkową kuchnię), ale również, jako miejsce relaksu, z którego korzysta jej starsza córka. Na zdjęciu widzimy, jak ta czyta książkę w sportowym stroju.

Omenaa Mensah Omenaa Mensah - Instagram

Omenaa niedawno została drugi raz z mamą. Razem ze swoim już mężem, Rafałem Brzóską, mają 3-letniego syna Vincenta. Prezenterka ma również 18-letnią córkę Vanessę z poprzedniego związku. Przypomnijmy, że para w 2019 roku wzięła ślub, który odbył się w RPA. Ostatnio nawet, minęła ich pierwsza rocznica.