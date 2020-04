Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wspierają akcję Plotka i Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Pomagajmy!

Tegoroczne święta wielkanocne znacznie będą się różnić od tych, które znamy. Wiele osób nie może być blisko z rodziną. W najgorszej sytuacji są niestety samotni seniorzy, którzy nie zawsze mogą liczyć na pomoc bliskich. W tym czasie nie powinni oni opuszczać domu, by chociażby zrobić szybkie zakupy. Nasza akcja powstała właśnie po to, by pomóc seniorom i im dać namiastkę świątecznej atmosfery.

Gwiazdy wspierają akcję Plotka i Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Akcja powstała pod hasłem: "Podaruj wielkanocne zakupy samotnej starszej osobie". Razem ze stowarzyszeniem braci Ubogich zbieramy fundusze, by stworzyć "koszyczki wielkanocne" dla seniorów. O pomoc poprosiliśmy największe gwiazdy polskiego show-biznesu, by wykorzystały swoją popularność i zasięgi w mediach. Teraz dołączyła do nas jedna z najbardziej popularnych i lubianych par - Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan.

O akcji poinformowali na swoich instagramowych profilach, gdzie obserwują ich miliony internautów. Oprócz nich akcję wsparły już takie gwiazdy jak: Doda, Ida Nowakowska, Marta Manowska, a także Marina Łuczenko.

Dla nas to mały gest, a dla samotnych seniorów to zdecydowanie coś więcej, niż paczka. To udowodnienie, że o nich pamiętamy.

Na stronie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich możecie przeczytać więcej o samej akcji. Dodatkowo opisane są historie seniorów, np. samotnej pani Oli z Poznania. 87-letnia seniorka mieszka na czwartym piętrze (bez windy), po złamaniu nogi nie może sama wyjść z domu. Takich osób jest znacznie więcej.

Tu link do informacji o akcji Stowarzyszenia - malibracia.org.pl/wielkanoc/.