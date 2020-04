Nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera odtworzył kultowe zdjęcie ojca. Jest tylko jedna różnica

Arnold Schwarzenegger zdecydowanie zbyt rzadko chwali się swoim synem. Joseph Baena postanowił sam zadbać o swoją popularność i odtworzył jedno z najsłynniejszych zdjęć swojego równie sławnego ojca.

Syn Arnolda Schwarzeneggera odtwarza zdjęcie ojca

Joseph Baena ma 22 lata i jest modelem fitness. Niewiele różni go od Arnolda Schwarzeneggera, kiedy ten był w tym samym wieku. Udowodnił do jednym zdjęciem na Instagramie, na którym zaprezentował pozę identyczną, co sławny tata wiele lat wcześniej. Różnią się tylko strojem - Arnold w latach 70. preferował w czasie konkursów obcisłe bokserki, dzięki czemu widoczne były również mięśnie jego nóg i pośladków, Joseph zaś postawił na luźniejszy dres.

Joseph często ćwiczy pod czujnym okiem wciąż bardzo wysportowanego ojca (Arnold ma 72 lata i nie stroni od sportu). Arnold czuwa nad jego treningiem na siłowni, przekazuje synowi cenne wskazówki. Joseph ma jeszcze trochę do wypracowania, ale na szczęście ma też od kogo się różnych rzeczy nauczyć. Przypomnijmy, że Arnold Schwarzenegger w latach 70. aż siedem razy zdobył tytuł Mr Olympia, którym nagradzano tylko najlepszych bodybuilderów.

Poza, którą powtórzył Joseph, jest idealna do eksponowania mięśni pleców i ramion, podobne pojawiają się na każdym konkursie. Właśnie ta poza uwieczniona została w Columbus w USA - Arnold sam odkrywał swój własny pomnik w 2014 roku.

Kim jest Joseph Baena?

Joseph Baena jest jednym pięciorga dzieci Arnolda. Nie nosi jego nazwiska, bowiem jest dzieckiem bardzo nieślubnym - to owoc pozamałżeńskiego romansu Schwarzeneggera z pomocą domową, Mildred Baena, który to romans zakończył się następnie rozwodem Arnolda z ówczesną żoną. Niezależnie jednak od tego, tylko Joseph poszedł w ślady swojego ojca, co niezmiennie napawa go dumą - na Instagramie Arnolda ze wszystkich dzieci to Joseph pojawia się najczęściej.