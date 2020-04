Małgorzata Rozenek podjęła ważną decyzję. Postanowiła rozstać się ze sztucznymi rzęsami! "Na jakiś czas je odstawiam"

lob1 10 minut temu Oceniono 1 raz 1

Nie ma co pisać na ich temat,bo oni na tym zarabiają miliony,tak wyczytałam o ich zarobkach.Za dziesięć sesji w telewizji zarobili 2 miliony i każde ich zdjęcie i posty są wysoko opłacane i to co o nich złego piszemy nie robi na nich żadnego wrażenia ,bo tak zarabiają i przez to są tacy bogaci.Jedni zapieprzają. cały miesiąc za 2,5 tys.zł a ona ma tyle za jedno zdjęcie.Dlatego nie ma sensu pisać o nich komentarze,bo oni z tego żyją.A jak się urodzi im dziecko,to dopiero będą bogaci,bo będzie reklamować ciuszki dla dziecka i ja osobiście już nie będę niczego komentować,wy też zróbcie to samo,bo tylko podsyca ich do większego zarobku.