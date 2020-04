Dominika Tajner rozstała się z partnerem. Mężczyzna miał być zazdrosny i zaborczy. "Facet zrobił jej awanturę, nie wytrzymała"

Dominika Tajner mocno przeżyła rozstanie z Michałem Wiśniewskim. Dodatkowo, w czasie rozwodu z wokalistą Ich Troje pojawiły się problemy zdrowotne u syna, a prokurator postawił jej zarzuty dotyczące wyłudzenia miliona złotych kredytu. Początkowo celebrytka musiała samotnie mierzyć się z problemami, ale pod koniec 2019 roku w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. Niestety kilkumiesięczna relacja się zakończyła i Dominika znów jest sama.

