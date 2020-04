Diana z "Rolnik szuka żony" przeżywa rozstanie? Opublikowała niepokojące zdjęcie. "Za niespełnioną miłość"

Diana była uczestniczką szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć nie odnalazła tam miłości, widzowie bardzo polubili ją za jej szczerość. Po emisji show TVP stała się aktywna w mediach społecznościowych, w których obecnie ma ponad 30 tysięcy obserwujących. Jednak jej ostatnie zdjęcia zaniepokoiły internautów. Diana na swoim InstaStories opublikowała fotografię przedstawiającą kieliszek. Dodała do niego zdanie, które świadczy o tym, że ma za sobą niespełnioną miłość.

Diana z "Rolnik szuka żony" przeżywa rozstanie

Zdjęcie, na którym Diana wznosi toast, podpisała krótkim, ale mocnym zdaniem.

Za niespełnioną miłość - czytamy.

Diana 'Rolnik szuka żony' Fot. @cold_girl_di - Instagram

Chwilę potem na InstaStories wstawiła swoje zdjęcie, na którym jest wyraźnie smutna. Ręką podbiera głowę, a usta tworzą grymas niezadowolenia. Diana nigdy wcześniej nie mówiła o swoim życiu prywatnym, dlatego nie wiemy, czy miała partnera. Jednak wszystko wskazuję na to, że przeżywa rozstania lub miłosny zawód.

Diana 'Rolnik szuka żony' Fot. @cold_girl_di - Instagram

Diana była jedną z wybranek Seweryna. Gdy dowiedziała się, że utrzymuje on kontakty z Marleną również poza program, postanowiła zrezygnować z udziału w show. Choć w "Rolniku..." nie odnalazła miłości, stworzyła jeszcze trwalszą relację. Do dziś z Natalią - partnerką Sławomira, która podzieliła losy Diany - bardzo się przyjaźnią. Często publikują wspólne zdjęcie, co tylko potwierdza ich przyjaźń.

Przypomnijmy, że ostatnio świętowała swoje 30. urodziny i choć nie mogła wyprawić przyjęcia (z powodu panującej sytuacji) jej bliscy, postanowili zorganizować jej urodzinową niespodziankę. Diana dostała przepiękny tort ze swoją podobizną. Nie ukrywała wtedy radości i zadowolenia. Mamy nadzieję, że niedługo znowu na jej twarzy pojawi się uśmiech.