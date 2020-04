Cezary Pazura aktywnie prowadzi swój kanał na Youtubie, próbując rozbawić widzów. Opowiada anegdoty, mówi o trudach zawodu aktora, ale również odgrywa scenki, tworząc je w swoim domowym zaciszu. Publikując najnowsze nagranie, przy okazji uchylił rąbka tajemnicy, w jakim wnętrzu przychodzi mu spędzać czas podczas izolacji. Kuchnia jest naprawdę klimatyczna!

Cezary Pazura pokazał kuchnię

Zarówno Cezary Pazura, jak i Edyta Pazura nie stronią od spoufalania się z internautami. Aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych, udostępniając zdjęcia, relacje i filmiki z życia prywatnego. Ostatnio pochwalili się pięknymi widokami i spacerem nad jeziorem z pociechami. Tym razem aktor pokazał fragment rodzinnego domu. Wnętrza robią wrażenie!

Jasne kolory kuchni, stylowa ława obita tapicerką w kratę, przeszklone szafki i zawieszone na ścianach ozdoby w postaci zasuszonych ziół i roślin - tworzą niepowtarzalny klimat. Wszystko to możemy zauważyć, na udostępnionym przez Cezarego filmiku na Youtubie.

Aktor chciał rozbawić widzów, zapraszając ich do stołu i podając "przepis" na idealną świąteczną babeczkę. Proces pieczenia, co było dość przewidywalne w przypadku komika, nie przebiegł w normalnym trybie, ponieważ Pazura scenkę rodzajową wykorzystał jedynie do stworzenia skeczu. Sącząc "łyski", przedstawił kolejne fazy nietrzeźwości.

Zdradzę Wam moją słodką tajemnicę. Zademonstruję, jak upiec najlepszą na świecie świąteczną babkę wielkanocną. Przed rozpoczęciem mieszania wszystkich składników, sprawdź, czy 'łyski' na pewno jest dobrej jakości.

Emocjonalna i ekspresyjna gra aktorska sprawiła, że w harmonijnym wnętrzu pojawił się wielki bałagan, a Cezary narzekał, że teraz sam musi zadbać o porządek w kuchni.

Teraz wujek musi to sam posprzątać. Nogi miałem w jajkach i w mące.

Jak podobają Wam się wnętrza domu Pazurów? Pasują do ich energetycznej osobowości?