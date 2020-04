Sylwia Grzeszczak w ubiegłym roku przeszła ogromną metamorfozę. Swoje ciemne proste włosy z charakterystyczną grzywką zamieniła na bujne blond loki. Fani musieli przez jakiś czas przyzwyczaić się do nowego wizerunku artystki. Czyżby wokalistka znów powróciła do poprzedniego wyglądu? Co prawda kolor włosów pozostał ten sam, jednak Sylwia zrezygnowała ze spektakularnych fryzur na rzecz naturalności. Opublikowała na Instagramie zdjęcie bez makijażu wprost z domowego zacisza, a fani komplementują jej urodę.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Szroeder kiedyś współpracowała z mężem Sylwii Grzeszczak. Teraz też pokazuje się w naturalnej wersji.

Naturalna Sylwia Grzeszczak - wprost "z łóżka"

Izolacja domowa sprawiła, że gros gwiazd decyduje się na publikowanie zdjęć, z których bije prawda i naturalność bez zbędnych "upiększaczy" i filtrów. Również Sylwia Grzeszczak udostępniła w mediach społecznościowych fotografię, na której wygląda, jakby dopiero wstała z łóżka. Nie ma na twarzy ani grama makijażu, a zmierzwione włosy dodają jej uroku. Instagramowy profil artystki chyba nie był przygotowany na taką liczbę pozytywnych komentarzy od fanów.

Internauci nie kryli zachwytu nad urodą Sylwii.

Tak ostatnio zauważyłam, że przepięknie wygląda Pani bez makijażu.

Francja elegancja. Pięknie, Sylwia, pięknie.

Jeden z wpisów najmocniej rozśmieszył wokalistkę, co wyraziła poprzez rozbawione emotikony. Fan nawiązał w nim do męża Grzeszczak, Libera i porównał ją do wielkanocnych jajek.

No i normalna Liberowa dziewucha!!! Nie wypucowana jak jajka na Wielkanoc. Lubię to!

Sylwia opatrzyła zdjęcie wpisem, który był podziękowaniem dla internautów za napływające zewsząd życzenia. Artystka obchodziła 7 kwietnia trzydzieste pierwsze urodziny.

Kochani jeszcze raz z całego serca dziękuję Wam wszystkim za piękne życzenia! Kocham Was bardzo mocno i cieszę się, że Was mam! To piękne móc świętować razem 31. urodziny - czytamy na profilu Grzeszczak.

My również życzmy Sylwii wszystkiego, co najlepsze!