Meghan Markle i książę Harry od samego początku nie mają łatwo. Ich związek był krytykowany jeszcze zanim stanęli na ślubnym kobiercu. Zdaniem wielu osób, aktorce zależało przede wszystkim na majątku wnuka królowej Elżbiety II. Będąc księżną, Meghan także borykała się z ogromną krytyką. Media tylko czekały na każde jej kolejne potknięcie i złamanie królewskiego protokołu. Niespełna dwa lata po bajkowym ślubie, książęca para postanowiła opuścić królewski dwór i zrzec się swoich tytułów.

Książę Harry osobiście odniósł się do całej sprawy związanej z rezygnacją z pełnienia ról w rodzinie królewskiej

Meghan Markle i książę Harry wyśmiani

Na początku tego roku Meghan Markle i Harry wyprowadzili się do Kanady. Szybko uznali jednak, że lepszym pomysłem będzie zamieszkanie w Los Angeles, co tylko potwierdziło plotki o tym, że była księżna chce wrócić do aktorstwa. Póki co para skupia się jednak na czymś innym, a mianowicie na prowadzeniu własnej fundacji Archewell Foundation. Nazwa nawiązuje do imienia ich syna.

Meghan i Harry nie zarezerwowali jeszcze domeny internetowej dla swojej fundacji, co wykorzystali internetowi hakerzy. Link archewellfoundation.com przekierowywał do teledysku do piosenki "Gold Digger" (z ang. "poszukiwacz złota") Kanye'go Westa. Jak widać, część internautów nadal nie darzy Meghan i Harry'ego szczególną sympatią. Coś nam mówi, że nieprędko się to zmieni. Być może para powinna na jakiś czas wycofać się z mediów? Wtedy mogliby na nowo przemyśleć strategię kreowania swoich wizerunków.