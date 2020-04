Małgorzata Kożuchowska zdobyła się niezwykły gest. Aktorka zbiera pieniądze na komputery dla najbiedniejszych dzieci

Małgorzata Kożuchowska wielokrotnie udzielała się charytatywnie, od lat wspiera takie fundacje, jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Teraz aktorka sama jest organizatorką zbiórki, której celem jest pomoc dzieciom, które nie mają odpowiedniego sprzętu do nauki.

Małgorzata Kożuchowska apeluje do fanów

Małgorzata Kożuchowska ostatnio miała powód do radości. Gwiazda świętowała okrągły milion obserwujących jej konto na Instagramie. Na Instastories podziękowała więc fanom za to, że od lat ją wspierają i może na nich liczyć. Ponadto ogłosiła, że organizuje zbiórrę na portalu siepomaga.pl, a celem jej akcji charytatywnej #MilionNaMilion jest zebranie miliona złotych, by wesprzeć edukację najbiedniejszych dzieci, w domach których nie ma komputerów.

Wierzę w ludzi i ich dobrą wolę. Te wszystkie osoby, które obserwują mnie w mediach społecznościowych to ogromny kapitał, który chcę jako osoba publiczna wykorzystać, realizując projekt charytatywny. Pomyślałam – skoro mam milion obserwujących na Instagramie, to razem możemy zrobić coś naprawdę wielkiego! Razem możemy pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują i bez tej pomocy nie mają szans na lepsze jutro! - podkreślała Kożuchowska.

Na stronie zbiórki dodała natomiast:

Akcja „Milion na milion” została stworzona z myślą o dzieciach, które mają znacznie trudniejszy start od innych. Nierówności społeczne sprawiają, że dla takich osób często jedyną szansą na lepsze jutro jest wykształcenie i dostęp do nauki. Teraz kiedy w dobie pandemii Covid-19 od kilku tygodni najmłodsi z najuboższych rodzin nie uczestniczą w zajęciach szkolnych i nie mają dostępu do nowych technologii – te nierówności społeczne jeszcze bardziej się pogłębiają… A kiedy dzieci w końcu wrócą do swoich normalnych zajęć, dostęp do tych narzędzi nadal będzie stanowił niezbędny element w ich codziennej edukacji - czytamy.

Aktorka, by zachęcić ludzi do pomocy, sama przekazała na akcję trzydzieści tysięcy złotych.

Fani odpowiadają na akcję Małgorzaty Kożuchowskiej

Małgorzata Kożuchowska na swoim Instagramie przyznała, że akcja #MilionNaMilion spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Wiedziałam, że mam wokół siebie samych wrażliwych, empatycznych i wspaniałych ludzi, ale to z jak pozytywnym odbiorem spotkała się akcja #milionnamilion przerosło moje najśmielsze oczekiwania! - cieszyła się.

I faktycznie, w około 12 godzin udało się zebrać już ponad 10 tysięcy złotych więcej, a cały czas pojawiają się kolejne wpłaty. Jeśli i wy chcecie wesprzeć akcję Małgorzaty Kożuchowskiej, kliknijcie TUTAJ.

