Anna Lewandowska od czterech tygodni izoluje się w domu z Robertem i Klarą. Czas spędza czas głównie na prywatnej siłowni albo opiekując się córką. Trzyma jednak głowę na karku i nie zaniedbuje swoich biznesów. Wprawdzie jej kawiarnie ze zdrowymi owsiankami i sokami zostały zamknięte, ale nie oznacza to, że fani nie będą mogli skosztować jej fit dań. "Lewa" wpadła jakiś czas temu na pomysł, by otworzyć firmę caterinową i właśnie o tym poinformowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwarantanna u Lewandowskich: Klara ćwiczy z Robertem

Anna Lewandowska będzie miała swój catering

Trenerka stwierdziła, że w czasach kiedy wszystkie restauracje i bary są pozamykane, świetnym pomysłem będzie otworzenie firmy cateringowej. Ludzie chcą teraz jeszcze bardziej zadbać o swoją formę i fit jedzenie idealnie się w tym przypadku sprawdzi.

Drodzy, na wstępie chciałam Wam podziękować, że jesteście ze mną. Wasza obecność daje mi siłę i motywację do działań. Wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, ale życie toczy się nadal, mimo niepewnych czasów, mimo wielu niewiadomych. Dziś chcę Wam opowiedzieć o projekcie, nad którym pracujemy z moim teamem od ponad roku. Ruszamy z "SuperMenu", cateringiem dietetycznym, o który pytacie od kiedy powstało Foods by Ann. "SuperMenu" to kontynuacja moich działań, w ramach Trzech Filarów Zdrowia – w których pierwszym filarem jest właśnie zdrowa dieta!

Warto również dodać, że trenerka startując ze sprzedażą cateringu, zdecydowała się na znaczący gest.

Anna Lewandowska ze swoim zespołem przekazuje 5000 posiłków dla lekarzy – tak startuje SuperMenu – catering dietetyczny będący kontynuacją dotychczasowych działań trenerki i specjalistki do spraw żywienia, mających na celu promowanie zdrowego trybu życia - podaje nasze źródło.

ZOBACZ TEŻ: Zamaskowani Lewandowscy apelują do Polaków: Zmobilizujcie się i zostańcie w domach. Internautka: Maski do selfie?

Zamówienia będzie można składać od 9. kwietnia na stronie www.supermenu.com.pl, a pierwsze posiłki trafią pod drzwi kupujących już 15. kwietnia. Do wyboru będzie kilka rodzajów diet, np. Droga Do Mistrzostwa, Wyzwanie Wojownika, Vege, czy NO Gluten NO Lactose.