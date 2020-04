Omenaa Mensah z chęcią pokazuje na Instagramie momenty z życia prywatnego. Niedawno udostępniła nawet fotorelację ślubną z okazji pierwszej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Tym razem podzieliła się z internautami zdjęciem z mężem, lecz bez upiększającej otoczki. Zmęczona, bez makijażu i o 6.30 rano - w takiej wersji jeszcze jej nie widzieliśmy.

Omenaa Mensah bez makijażu

Wczesne wstawanie to z pewnością zjawisko znane każdemu rodzicowi. Omenaa jest matką 18-letniej Vanessy i 3-letniego Vincenta. To właśnie opiece nad synkiem oddaje się w pełni podczas domowej izolacji. Pogodynka dodała na InstaStories zdjęcie z mężem, na którym nie ma ani grama makijażu. Wyznała, że pobudka o 6.30 to sprawka jej ukochanej pociechy.

My od 6.30 na nogach, bo ktoś najukochańszy na świecie tak wstaje - czytamy na profilu Mensah.

Omenaa Mensah Instagram/ @omenaamensah

To niezbyt częsty widok, że Omenaa pozuje do zdjęcia bez make-upu. W końcu zdecydowała się na naturalność, którą użytkownicy Instagrama bardzo cenią u popularnych osób. Mensah pokazała dodatkowo uroczą fotografię z 3-latkiem. Gwiazda trzyma chłopca za rękę, pytając internautów, czy jest to objaw tego, że Vincent jest synkiem mamusi.

Omenaa Mensah Instagram/ @omenaamensah

Uważamy, że Omenaa zarówno w wersji naturalnej, jak i w pełnym makijażu prezentuje się świetnie. A jak Wy sądzicie?