Maria Konarowska w listopadzie ubiegłego roku została mamą. Wtedy na świat przyszła jej córeczka, której nadała oryginalne imię - Gaja. Aktorka bardzo aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, co często wykorzystuje do ważnych celów. Tym razem udostępniła post ku pokrzepieniu serc młodych matek, które muszą zmagać się z trudami wychowywania dzieci w czasach izolacji domowej. Maria zwróciła uwagę na fakt, że kobiety często czują się osamotnione i zachęca swoje obserwatorki do tego, by zjednoczyć siły w mediach społecznościowych i obdarzać się wzajemnym wsparciem.

Maria Konarowska wspiera młode mamy

Wydawałoby się, że zwyczajny post na Instagramie nie może wiele zdziałać. Okazuje się jednak, że w czasach, w których bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem jest mocno ograniczony, nawet integracja w mediach społecznościowych może przynieść dużą ulgę i odgonić samotność. Tym tropem poszła Maria Konarowska, która udostępniła ważny wpis, podejmujący temat macierzyństwa, a dokładniej jego trudów. Aktorka apeluje, by kobiety nie bały się mówić o swoich problemach i dzielić się nimi z innymi.

Hej, świeżo upieczona mamo. Wiem, że nie tak wyobrażałaś sobie te początki, te pierwsze wspólne tygodnie, miesiące... Tam, gdzie wyobrażałaś sobie towarzystwo, przyjemny gwar rodzinny i poczucie przynależności, jest puste miejsce i długie dni, czasem zupełnie samej z maluszkiem... Wiem, że czujesz się momentami samotnie, zamknięta w czterech ścianach, że czasem strach obezwładnia i potrzebowałabyś kogoś, kto Cię zrozumie i utuli, kiedy emocje Cię przytłaczają... I wiesz co? Nie jesteś sama.

Maria wyznała, że jest w podobnej sytuacji, dlatego chce się zjednoczyć ze swoimi obserwatorkami na Instagramie, by wspólnie rozwiązywać problemy.

Ja Cię rozumiem, rozumie Cię milion kobiet, jestem z Tobą całym swoim sercem i chociaż nie możemy się spotkać, to spróbuj poczuć, że jesteśmy w tym razem. Możemy się dzielić doświadczeniem choćby tutaj, możemy się wspierać i wymieniać wiedzą. Ciesz się chwilą, jestem z Tobą.

Aktorka wspomniała również, że przymusową izolację można potraktować jako cenny dar od losu, który pozwala na stuprocentowe oddanie się macierzyństwu i docenianie czasu spędzonego z dzieckiem.

To zamknięcie w domu jest furtką do bycia ze sobą tak na 100 proc. Bez pośpiechu możecie celebrować każdą minkę, pierwszy śmieszek czy pojawienie się nowego ząbka. A jak to się wszystko skończy, to wyjdziesz z tego jako niesamowicie wdzięczna mama z dzieckiem, które miało Cię bez dystraktorów. Będzie szczęście, tak po prostu.

Młode mamy będą aktorce z pewnością wdzięczne za taki piękny akt solidarności.