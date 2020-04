Przepis na świąteczny majonez według Magdy Gessler. Jest łatwiejszy, niż myślicie!

Święta wielkanocne nadchodzą coraz większymi krokami. W tym roku będą one zapewne znacznie różnić się od tego, do czego przywykliśmy. Większość z nas spędzi je bowiem w okrojonym składzie. Bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich jest jednak najważniejsze. Aby dodać nadchodzącym świętom nieco smaku, przygotowaliśmy dla Was przepis na majonez według Magdy Gessler. Niewielu z nas wyobraża sobie przecież wielkanocne jajka czy sałatki bez tego dodatku. Domowa wersja tego przysmaku bez wątpienia przypadnie Wam do gustu.

Przepis na domowy majonez wg Magdy Gessler

Jeśli oglądacie "Kuchenne rewolucje" to musicie wiedzieć, co jest podstawą wszelkich potraw polskiej restauratorki. To składniki najwyższej jakości w głównej mierze odpowiadają za smak. Z tego też powodu do wykonania domowego majonezu polecamy wykorzystać jaja od kurki z wolnego wybiegu oraz musztardę rosyjską.

Składniki na domowy majonez:

olej rzepakowy

2 jajka

musztarda rosyjska

ocet spirytusowy

sól

cukier

pieprz

mleko

Przygotowanie:

Do blendera wbij 2 jaja Dodaj musztardę (łyżkę), sól, cukier oraz 3-4 łyżki octu Blenduj na średnich obrotach, dodając olej cienkim strumieniem (w sumie w przepisie jest go aż pół litra, jednak kiedy majonez przybierze odpowiednią gęstość i jednolitość, zakończ blendowanie) Zahartuj majonez 2-3 łyżkami zimnego mleka

Gotowe!

Jeśli posmakował Wam domowy majonez wg pomysłu Magdy Gessler, polecamy również jej prosty i pyszny przepis na żurek: kwaśny i idealnie doprawiony. W przypadku, gdy potrzebujecie nieco osłodzić sobie rzeczywistość, spróbujcie wykonać smakowitego i zdrowego mazurka z Anną Lewandowską.

Wesołych Świąt! Mamy nadzieję, że te święta będą dla Was wyjątkowo smaczne i odnajdziecie w nich trochę radości.

