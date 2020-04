Oliwia Bieniuk pokazała się na TikToku w bardzo odważnej stylizacji. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy

Oliwia Bieniuk pomimo swojego młodego wieku zgromadziła na Instagramie liczne grono obserwatorów. Córka Anny Przybylskiej zdecydowanie odziedziczyła urodę po mamie, dlatego też nie dziwi fakt, że użytkownicy mediów społecznościowych zachwycają się jej wyglądem. Tym razem postanowiła pokazać się na TikToku w całkiem nowej odsłonie.

Oliwa Bieniuk na TikToku

We wtorek opublikowała nagranie na TikToku do utworu Britney Spears "Criminal". W zaprezentowanym wideo Oliwia narysowała sobie ranę na dolnej wardze i zapozowała do zdjęć stylizowanych na więzienne. Nastolatkę widzieliśmy już w wielu wydaniach, jednak w tym z pewnością zaskoczyła wiele osób.

Oliwia Bieniuk Oliwia Bieniuk - TikTok

Oliwia zazwyczaj pokazuje się internautom w naturalnej odsłonie. Ostatnio nawet namawiała wszystkich obserwatorów do pozostania w domu i opublikowała zdjęcie w różowym dresie. Choć ten wizerunek spotkał się z ogromną aprobatą, w nieco odważniejszej wersji również wygląda bardzo dobrze. Dodatkowo można dodać, że ma talent plastyczny. W końcu nie każdy potrafi stworzyć iście sceniczny makijaż.

Stylizację Oliwii Bieniuk

17-latka już wielokrotnie pokazała, że ma ogromne wyczucie stylu, które w połączeniu z jej urodą, daje fantastyczny efekt. Jak wiemy, ma aspirację aktorskie i modelingowe. Swoją karierę powoli rozpoczyna, pozując w profesjonalnych sesjach zdjęciowych, a efekty pracy możemy zobaczyć na jej Instagramie. Z taką urodą z pewnością czeka ją duża kariera, podobnie jak jej mamę. W końcu Oliwia to cała Anna Przybylska.