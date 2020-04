Klaudia El Dursi jeszcze nie tak dawno opłakiwała na Instagramie decyzję o zamknięciu granic Polski, ponieważ uniemożliwiała jej ona powrót do domu. Prowadząca "Hotel Paradise" spędziła na Bali ostatnie trzy miesiące, nagrywając odcinki programu, jednak nie spodziewała się, że jej pobyt na wyspie zostanie przedłużony przez pandemię. Kobieta wróciła do domu dopiero 24 marca i musiała poddać się obowiązkowej kwarantannie. Dopiero teraz w końcu mogła zobaczyć się z rodziną, za którą tak bardzo tęskniła. Wyznała nawet, że izolacja domowa jest jej aktualnie bardzo potrzebna, by w pełni nacieszyć się bliskimi. Na Instagramie opublikowała urocze zdjęcie z dziećmi. Pociechy są do niej podobne?

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi tęsknotę za rodziną miała wypisaną na twarzy!

Klaudia El Dursi w końcu z dziećmi

Ostatnie tygodnie nie były dla Klaudii El Dursi łatwe. Modelka, choć chciała, nie mogła poddać się domowej izolacji, ponieważ utknęła na Bali. Z pewnością rajskie widoki na wyspie rekompensowały jej choć w minimalnym stopniu ryzyko zakażenia wirusem, jednak tęsknota za rodziną była głównym motorem napędowym do tego, by jak najszybciej powrócić do kraju. Prowadząca "Hotel Paradise" w domu pojawiła się dopiero 24 marca - aż czternaście dni po tym, kiedy zdecydowano o zamknięciu granic Polski, a dodatkowo musiała przejść obowiązkową kwarantannę.

Aktualnie Klaudia przebywa z bliskimi w Bydgoszczy, ciesząc się każdą wspólnie spędzoną chwilą. Na Instagramie opublikowała urocze zdjęcie z dzieciakami. Stęskniona mama wreszcie mogła się z nimi spotkać po trzymiesięcznej przerwie! El Dursi fotografię opatrzyła krótkim, lecz dobitnym i wzruszającym podpisem:

Razem.

Pod postem modelki pojawiło się wiele słów wsparcia i zrozumienia. Zdjęcie skomentowała między innymi Renata Kaczoruk i Paulina Krupińska.

Nareszcie - napisała "ex" Wojewódzkiego.

Najlepiej - wtórowała Miss Polonia.

Również uważacie, że synowie Klaudii są do niej bardzo podobni?