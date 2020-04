Agata Młynarska podjęła wyzwanie Julii Wieniawy. "Widać lata pracy przy drążku!". Co za gibkość

Gwiazdy w domowej izolacji co rusz wymyślają nowe wyzwania, które potem publikują. Jedną z nich jest Julia Wieniawa, która z pewnością chciała pochwalić się swoim wysportowanym ciałem. Stworzyła wzywaniem pod nazwą #wieniawachellnege, które polega na podniesieniu nogi tak wysoko, jak to tylko możliwe. Choć Wieniawie nie możemy ująć gibkości, trzeba przyznać, że Agata Młynarska zawstydziła koleżankę z branży. Kto by przypuszczał, że prezenterka jest tak rozciągnięta.

Agata Młynarska podjęła wyzwanie Julii Wieniawy

Prezenterka postanowiła podjąć wyzwanie i efekt pokazała na swoim instagramowym profilu. Jesteśmy w szoku.

Dziś o 21.09 w #agatasiekreci będzie Julka Wieniawa. Kilka dni temu rzuciła pytanie do uczestników Tańca z Gwiazdami - kto wyżej podniesie nogę? #wieniawachallenge. A zatem Julko (21 lat), bibi Agata (55 lat), chociaż nigdy nie tańczyła w TzG, to jednak podejmuje challenge [...] - podpisała zdjęcie.

Fani Agaty, podobnie jak my, nie kryli zaskoczenia. Nic dziwnego, że post skomentowało wielu internautów, którzy chwalą jej możliwości. Wielu z nich zauważyło, że to efekt wieloletniej pracy przy drążku, bo jak pamiętamy Agata wiele lat ćwiczyła balet.

Zajęcia baletu zostawiają trwały ślad w gracji, postawie, trzymaniu głowy, dłoni... no i w całokształcie elegancji. Jest Pani super laską.

Widać lata pracy przy drążku pani Agato! Brawo, piękna sylwetka i tzw. rozwartość.

Zobacz wideo Julia Wieniawa pokazuje figury baletowe i chwali się, jak wysoko potrafi unieść nogę

Post skomentowała także sama Julia Wieniawa i bezapelacyjnie przyznała, że przegrała to wyzwanie.

Wow! Brawo! Wygrałaś! - napisała.

Wygrała, bo się nie pochyliła, tylko jest prosta, jak świeca. Agata jesteś najlepsza! - dodała jedna z internautek.

My również zgadzamy się z werdyktem. Prezenterka udowodniła, że mimo dojrzałego wieku, można mieć super formę.