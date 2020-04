Bruce Willis ogolił głowę swojej córki. Efektem pochwaliła się na Instagramie

Bruce Willis jest ojcem w sumie pięciorga dzieci: Rumer, Tallulah Belle, Scout LaRue, Evelyn Penn i Mabel Ray. Rummer, Tallulah i Scout są owocami małżeństwa z aktorką Demi Moore. To właśnie z nimi aktor spędza domową izolację. Rodzina w tym trudnym okresie postanowiła zacisnąć więzi, choć (podobno) nie oznacza to wcale, że byli małżonkowie do siebie wrócili.

Bruce Willis ogolił głowę córce

Nadmiar wolnego czasu jest idealnym motorem napędowym wielu pomysłów. Na taki właśnie wpadła 26-letnia Tallulah, która postanowiła zmienić swój image. Poprosiła ojca o ogolenie głowy, a filmikiem pochwaliła się w mediach społecznościowych. Na opublikowanym nagraniu widzimy, jak Bruce trzyma maszynkę elektryczną i z doskonałą precyzją goli głowę córki. Oboje są w łazience, a mina Tallulah zdradza niepokój i podekscytowanie jednocześnie. Obok stoi druga córka, która nie ukrywa fascynacji.

Jednak to nie koniec kreatywnych pomysłów. Najstarsza córka, Rumer, postanowiła uwiecznić wizerunek siostry. Zrobiła jej bardzo klimatyczne zdjęcia, na których Tallulah pozuje topless na tle lasu. Dziewczyny efektami również pochwaliły się na Instagramie. My musimy przyznać, że zdjęcia wyglądają przepięknie, więc nic dziwnego, że pod postem pojawiło się wiele komentarzy.

Wyglądasz dokładnie tak samo jak Twoja mama! Niesamowite!

Niesamowita naturalna piękność - czytamy.

Bruce Willis i Demi Moore

Przypomnijmy, że Bruce i Demi pobrali się w 1987 roku. 13 lat później w 2000 roku, para ogłosiła informację o rozwodzie. Aktorka przyznała w swojej autobiografii, że jest bardzo dumna z tej decyzji. Para pozostała w przyjaźni i wspólnie wychowała dzieci. A teraz wszyscy razem izolują się w domu.

Choć Bruce Willis spędza czas z byłą żoną, jego obecna partnerka nie ma nic przeciwko. Emma i jej córki kibicują mężowi i ojcu w zacieśnianiu rodzinnych więzi, czemu dały wyraz w komentarzach pod jednym z postów, gdzie napisały: "Rodzinne szczęście w najczystszej postaci. Tęsknimy!". Widać, że Bruce Willis postarał się o dobre relacje między swoimi partnerkami - byłą i obecną.