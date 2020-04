Mama June izoluje się od społeczeństwa w swojej willi. Wskoczyła do basenu i pływa na łabędziu

W ostatnim czasie o mamie June pisało się głównie za sprawą spektakularnej metamorfozy, jaką przeszła. Celebrytka schudła bowiem aż 130 kilogramów i często opowiadała w mediach, jak tego dokonała. Z czasem pojawiły się niestety informacje, że ma problemy psychiczne, spowodowane przemocą ze strony partnera. Wszystko na szczęście wróciło chyba do normy, ponieważ na najnowszych zdjęciach June jest radosna jak nigdy wcześniej.

Mama June relaksuje się, pływając na białym łabędziu

June Shannon mieszka na co dzień na Florydzie. To tam znajduje się jej willa z prywatnym basem, nad który zaprosiła ostatnio gości. Byli nimi paparazzi, którzy robili jej zdjęcia. Szczęśliwa celebrytka z chęcią pozowała, a pewnym momencie nawet wskoczyła do wody. Pływała również na dmuchanym łabędziu, z którego omal nie spadła.

Mama June miała na sobie jednoczęściowy czerwony kostium. Widać, że czuje się świetnie w swoim ciele.

Mama June - kto to?

Mama June zasłynęła dzięki swojej córce, Honey Boo Boo, czyli Alany Thompson, która jest jedną z najbardziej rozpoznawanych uczestniczek dziecięcych konkursów piękności na świecie. Kiedy stała się popularna, zapragnęła zadbać o swoje zdrowie. Media podawały, że na metamorfozę zdecydowała się także dzięki swojemu partnerowi, Sugarowi Baerowi. To głównie dla niego chciała schudnąć. Z czasem zauważyła, że odchudzanie na oczach całego świata to świetny biznes i wystąpiła w swoim autorskim show, "Mama June: From Not to Hot'.