Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych nastoletnich wokalistek w Polsce. Fani piosenkarki nie mają ostatnio wielu okazji do podziwiania swojej idolki na żywo. Prócz charytatywnego "Koncertu dla bohaterów" Roksana nieczęsto daje fanom okazje, by zobaczyli, jak spędza wolny czas w domu. Tym razem wokalistka zrobiła wyjątek.

Zobacz wideo Roksana Węgiel wystąpiła na ramówce TVP.

Roksana Węgiel podzieliła się nowym zdjęciem braciszka

Roksana Węgiel, świadomie podchodząc do zagrożenia, zdecydowała się pozostać w domu. Swoich fanów namawiała do tego samego, pokazując, jak aktywnie spędza czas w swoich czterech ścianach. Artystka postawiła na domowe treningi, dzięki którym udało jej się już wyrzeźbić brzuch, a w ćwiczeniach często towarzyszy jej brat Maksymilian. Teraz przyszedł czas na najmłodszego członka rodziny Roxie.

Wokalistka silnie związana jest z dwumiesięcznym Tymonem, którego zdjęciami chętnie dzieli się w sieci. Na swoim InstaStories Roxie udostępniła kilkanaście godzin temu najnowsze fotografie swojego rodzeństwa:

Bracia Roksany Węgiel instagram.com/roxie_wegiel

Zdjęcia są naprawdę urocze. Trudno mieć więc jakiekolwiek wątpliwości - Roksana Węgiel jest bardzo kochającą siostrą!

Roksana Węgiel - kariera

Roksana Węgiel zyskała popularność na początku 2018 roku. Jako 12-latka wzięła udział w pierwszej edycji "The Voice Kids" i pod skrzydłami Edyty Górniak doszła do finału. Swoim niezaprzeczalnym talentem wokalnym przekonała tysiące widzów i wygrała show. Na kolejne sukcesy nie trzeba było długo czekać. Kilka miesięcy później reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior i po raz pierwszy w historii wygrała ją dla naszego kraju. Jej debiutancka płyta uzyskała kilka tygodni temu status platynowej, a koncertowe hale wypełnione są zawsze po same brzegi.

