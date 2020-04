Robert Lewandowski poczuł wiosnę i na trening przyjechał autem bez dachu. Zapłacił za niego ponad milion złotych

Większość panów uwielbia drogie samochody. Do tego grona należy chociażby Kuba Wojewódzki, który lubi chwalić się swoimi furami. Drogim autem może pochwalić się także Robert Lewandowski, który ostatnio wybrał się na przejażdżkę.

Robert Lewandowski w najdroższym modelu Porsche

Zrobiło się nieco cieplej, w związku z czym piłkarz udał się na trening Bayernu Monachium luksusowym autem. Paparazzi przyłapali Lewandowskiego w Porsche 911 Speedster. Gwiazdor musiał się na niego nieźle wykosztować. Jego nowa bryka to koszt ok. 1,3 miliona złotych. Auto pochodzi z limitowanej edycji, co sprawia, że "używane" są jeszcze droższe niż te z salonu.

Robert Lewandowski w Porsche 911 Speedster East News

Dlaczego Robert zdecydował się złamać izolację? Piłkarze Bayernu bowiem powrócili do treningów po krótkiej przerwie. Władze klubu zdecydowały, że zawodnicy będą ćwiczyć w małych grupach, a zajęciom będą towarzyszyć specjalne środki bezpieczeństwa.

Robert w ostatnich tygodniach rehabilitował kontuzjowane kolano w domu, a nagraniem z treningu podzielił się niedawno w sieci. Razem z żoną podczas izolacji nie zwalniają tempa. Niemalże bez przerwy ćwiczą na domowej siłowni, Lewandowski nagrał nawet, jak to robią.

Izolacja zmotywowała również Lewandowskich do założenia kont na Tik Toku. Ostatnio Anna opublikowała film z udziałem swojego męża. Małżeństwo zatańczyło wspólnie krótki układ i jednocześnie pokazało, jak spędza czas w domu. Na jednym z nagrań show skradła ich córka, Klara.