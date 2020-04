Małgorzata Socha pokazała, jak bawi się z dziećmi. Fan: Lepiej to wychodzi niż lekcje w TVP

Małgorzata Socha stosuje się do zaleceń rządu oraz specjalistów i izoluje się od społeczeństwa. Od kilku tygodni spędza czas w domowym zaciszu. Na bieżąco stara się relacjonować fanom, co się u niej dzieje. Zazwyczaj wrzuca zdjęcia i nagrania z dziećmi. Nie inaczej było ostatnio, kiedy pokazała obserwatorom, jak zagospodarowała czas swoim pociechom.

Zobacz wideo Małgorzata Socha o prezentach dla dzieci

Małgorzata Socha pokazała, jak spędza czas z dziećmi

Aktorka postanowiła zabawić się z dziećmi w kalambury. Małgorzata uwieczniła na zdjęciu moment, kiedy na tablicy rysować musiała ona. Wrzuciła do sieci zdjęcie swojego "dzieła" i dopytywała fanów, czy wiedzą, co to.

Wieczorna zabawa w kalambury. Zgadnijcie, co jest na rysunku - napisała pod postem.

Obserwatorzy oczywiście szybko odgadli, że chodzi o Roszpunkę, po czym ochoczo komentowali zdjęcie gwiazdy.

Świetna zabawa. Zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Lepiej to wychodzi niż lekcje w TVP.

Cóż, każdemu jest ciężko odnaleźć się w nowej rzeczywistości, więc rodzice muszą wymyślać swoim dzieciom kolejne zabawy. Ostatnio pisaliśmy na przykład o Rafale Maślaku, który stworzył synkowi domowy park wodny. Maksymilian był zachwycony.

Małgorzata Socha również ma dla kogo wymyślać nowe atrakcje. Przypomnijmy, gwiazda serialu "Na Wspólnej" jest mamą trójki dzieci: 7-letniej Zofii, 3-letniej Barbary i 2-letniego Stanisława. Na jej Instagramie nie brakuje rodzinnych fotografii, ale zawsze są to zdjęcia, na których twarzy jej pociech nie widać. Gwiazda konsekwentnie strzeże prywatności swoich bliskich.