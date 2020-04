Przepis na smakowitego mazurka wielkanocnego według Magdy Gessler. Sama słodycz!

Wielkanoc już za kilka dni. Tegoroczne święta będą zapewne znacznie różniły się od wielu poprzednich. Z uwagi na zagrożenie i obostrzenia dotyczące przemieszczania się, większość z nas spędzi Wielkanoc w nieco okrojonym rodzinnym składzie. Z tego powodu warto więc osłodzić sobie ten czas. Oczywiście w "Słodki Słony", cukierni Magdy Gessler, możecie kupić gotowe wielkanocne słodkości, lecz jeśli wolicie nieco zaoszczędzić, z pomocą przychodzi Wam Plotek. Przedstawiamy przepis na znakomitego mazurka wielkanocnego według słynnej kreatorki smaku.

REKLAMA

Przepis na mazurka Magdy Gessler

Składniki na kruche ciasto:

300 g mąki

200 g masła

100 g cukru pudru

4 żółtka - 2 na twardo, 2 surowe

1 łyżka lodowatej wody

sól

cukier

starta skórka z cytryny

Wykonanie kruchego ciasta:

Ugotowane żółtka przecieramy przez drobne sito. Dodajemy do nich cukier, masło i mąkę. Później dodajemy żółtka surowe, łyżkę lodowatej wody i szczyptę soli, a na samym końcu skórkę z cytryny. Składniki energicznie zagniatamy widelcem, następnie ciasto zawijamy w pergamin i wkładamy do lodówki. Powinno tam spędzić przynajmniej dwie godziny. Rozwałkowane i nakłute widelcem pieczemy ok. 15-20 minut (na złoty kolor) w 190 stopniach.

Dekoracja wierzchu mazurka wielkanocnego:

Wierzch mazurka wielkanocnego możemy skomponować dowolnie. Restauratorka poleca na jego wierzch położyć masę marcepanową i sos różany (wykonany z konfitury z róż). Dobrym pomysłem jest też masa kajmakowa. Aby samodzielnie wykonać kajmak, do skarmelizowanego na patelni cukru należy dodać tłustą śmietankę. Mazurka można przystroić kwiatami oraz bakaliami. Ciasto będzie również pyszne, jeśli polejecie je roztopioną czekoladą (gorzka czekolada rozpuszczona w kąpieli wodnej z dodatkiem śmietanki, masła i cukru). Jeśli tak, jak Magda Gessler, lubicie mazurka bardzo kruchego, róbcie go w ostatniej chwili - żeby ciasto nie zdążyło nasiąknąć dekoracją. Restauratorka zaleca przystroić go w dniu podania na stół.

Życzymy smacznego i wesołych świąt!