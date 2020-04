Przepis na sernik krakowski według Magdy Gessler - do zrobienia raz w roku

Sernik krakowski to prawdziwy klasyk wśród wypieków. To zdecydowanie ten typ ciasta, który lubią wszyscy. Choć Magda Gessler w swojej cukierni "Słodki słony" prezentuje takie wypieki, my przedstawimy przepis, by móc takie ciasto wykonać samemu w domu.

Przepis na sernik królewski od Magdy Gessler

Sernik królewski może być przygotowany na wiele sposobów, ale z pewnością ten od Magdy Gessler, królowej kuchni, jest najlepszy. Przepis pochodzi z jej książki "Smaczna Polska".

Składniki na sernik krakowski

Ciasto:

20 dag masła

30 dag mąki

10 dag cukru pudru

2 żółtka

szczypta soli

Masa serowa:

80 dag wiejskiego twarogu

4 jajka

20 dag cukru pudru

10 dag masła

½ szklanki śmietany

2 łyżki budyniu waniliowego lub mąki ziemniaczanej

5 dag rodzynków

5 dag smażonej skórki pomarańczowej

sok z ½ cytryny

Przygotowanie

Spód:

Należy zacząć od posiekania zimnego masła z mąką, cukrem i solą. Następnie dodać żółtka i zagnieść ciasto. Uformować kulę, owinąć folią i dać do lodówki na min. pół godziny. Potem odjąć 2/3 ciasta i wyłożyć spód blaszki. Nakłuć widelcem i piec 10 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza. Wyjąć i lekko ostudzić.

Masa serowa:

Ser należy dokładnie przepuścić przez maszynkę (min. 3 razy). Oddzielić żółtka od białek, by później żółtka utrzeć z cukrem, stopniowo dodając po trochu sera i masła. Na końcu dodać śmietanę wymieszaną z budyniem i sokiem z cytryny. Wszystko należy dobrze utrzeć. Gdy masa jest gładziutka, ubijamy białka na pianę i stopniowo, delikatnie mieszając, dodajemy ją do masy serowej. Na końcu dodać rodzynki i skórkę pomarańczową. Wylać masę na podpieczony spód.

Ozdabianie:

Pozostałą część ciasta rozwałkować i wyciąć paski o średnicy 1 cm. Ułożyć je na masie serowej w kratkę. Następnie posmarować roztrzepanym żółtkiem. Na końcu wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piec dobrą godzinkę. Ważne by nie używać termoobiegu. Po tym czasie wyłączamy piekarnik i czekamy, aż ciasto ostygnie w nim - nie wyjmujemy go.

Smacznego!