Syn Pawła Małaszyńskiego świętuje 16. urodziny. Dumny tata pokazał zdjęcie z nim. "Jaki podobny do mamy!"

Paweł Małaszyński stroni od publicznego pokazywania wizerunku swoich najbliższych. Dba o prywatność, a publikowane przez niego w mediach społecznościowych zdjęcia z rodziną są prawdziwą rzadkością. Jednak tym razem zrobił wyjątek. Co skłoniło do tego aktora? 16. urodziny jego syna Jeremiasza.

Paweł Małaszyński pokazał zdjęcie syna

Jeremiasz Małaszyński od pewnego czasu coraz częściej pokazuje się w mediach społecznościowych sławnego ojca. Ostatnio razem mieli wspólną sesję dla magazynu "Elle", a efekty jej obiegły już cały internet. Teraz pojawiło się kolejne, przepiękne zdjęcie:

Jeremy... Idź zawsze do przodu z uniesioną głową, odważnie sięgaj po swoje marzenia i najbardziej zwariowane pragnienia. By każdy dzień był początkiem nowego. Tego Ci życzymy w dniu Twoich 16. urodzin. TATA MAMA SIOSTRA - napisał pod zdjęciem.

Internauci nie kryją zachwytu nad wspólnymi fotografiami znanego ojca i syna. W pozytywnych komentarzach zgodnie stwierdzili, że Jeremiasz jest kopią swojej mamy - Joanny Chitruszko.

Jakie ogromne podobieństwo do mamy. Musiałam się dobrze przyjrzeć, żeby upewnić się, że to syn, a nie żona.

Ależ On jest podobny do Mamy.

Jeremi? Ja myślałam, że żona ścięła włosy - czytamy.

Jeremiasz Małaszyński - kariera

Jeremiasz Małaszyńśki już jakiś czas temu wystąpił w teledysku taty do utworu "The Weeping Song". Jak wiadomo, Paweł Małaszyński jest nie tylko aktorem, lecz także od 2004 roku śpiewa w zespole Cochise. 16-latek nie ukrywał, że początkowo miał obawy przed współpracą z tatą, jednak teledysk okazał się prawdziwym sukcesem, co rozwiało wszelkie wątpliwości nastolatka. Kto wie, może niebawem zobaczymy go w kolejnych tego typu produkcjach?

BO