Ilona z "Rolnik szuka żony" zdradziła, co pomaga jej przetrwać domową izolację. I wcale nie miała na myśli Adriana

Ilona z szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony" z pewnością jest jedną z bardziej lubianych uczestniczek. W programie jako jedyna odnalazła miłość, która do dziś przetrwała. Razem z Adrianem tworzą udany związek, mimo dzielącej ich odległości. Choć czas nie sprzyja podróżom i ich kontakt jest utrudniony, Ilony nie opuszcza dobry humor. Ma na to świetny sposób i co ciekawe, nie jest on związany z Adrianem.

Ilona z "Rolnik szuka żony" ma sposób na domową izolację

Ilona radzi sobie z izolacją za pomocą swojego ukochanego hobby, jakim są konie. To dla niej "odskocznia od rzeczywistości".

Chwila z końmi i od razu czuję, że żyję. W obecnej sytuacji to bardzo ważne, by mieć swoją odskocznię od rzeczywistości. A co Was wprowadza w dobry nastrój i pomaga przetrwać ciężki czas? - napisała na swoim Instagramie.

Wiele internautów podzieliło jej zdanie, co licznie wyrazili w komentarzach pod zdjęciem.

Pasja jest właśnie tym, co pozwala przetrwać.

Konie jak najbardziej są lekiem na wszystko - czytamy.

Co ciekawe, Ilona miłością do koni zaraziła nawet swojego partnera Adriana, który chętnie pomaga jej w opiece nad zwierzętami. Dodatkowo specjalnie dla ukochanej nauczył się jazdy konnej, by móc jej towarzyszyć w przejażdżkach. Jednak Ilona także "zaprzyjaźniła" się z pasjami partnera. Adrian uwielbia fotografować, co na początku dla Ilony nie było łatwe, jednak teraz sama pozuje przed jego obiektywem.