Dorota Szelągowska pokazała swój drugi dom na Warmii. Uwagę zwraca oryginalna huśtawka

Dorota Szelągowska znana jest jako specjalistka od remontów i wystroju wnętrz, a jej programy przyciągają tłumy widzów przed telewizory. Emocje budzą także zdjęcia jej własnych wnętrz, które publikuje w sieci. Tym razem pokazała, jak wygląda jej dom.

Zobacz wideo Dorota Szelągowska urządza swoje nowe mieszkanie. Pochwaliła się projektem

Dorota Szelągowska pokazała swój dom

Na co dzień Dorota Szelągowska mieszka w Warszawie, ale posiada także dom na Warmii, który jakiś czas temu wyremontowała i to właśnie nim pochwaliła się teraz na Instagramie. Tam gwiazda postanowiła spędzić obecny czas, izolując się od społeczeństwa. Dom położony na malowniczym terenie z ogrodem z pewnością w tym pomaga.

Dobra, czas na dzisiejsze dobre rzeczy - skosiłam trawę z pozostałości po płocie, na parapetach stoją już skrzynki z zasadzonymi stokrotkami, niezapominajkami i bratkami, było ciepło i przyjemnie, wszyscy jesteśmy zdrowi, spędziłam miły wieczór z przyjaciółmi via zoom, moi najukochańsi bezpiecznie śpią tuż obok. Dbajcie o siebie - napisała Dorota Szelągowska w opisie do zdjęcia.

Dom gwiazdy wygląda na duży, co najmniej dwupiętrowy. Uwagę zwraca komin ze starej cegły, klasyczny ganek, a przede wszystkim oryginalna huśtawka, która powstała dzięki oparciu drewnianych desek o dwie wierzby. My jesteśmy zachwyceni nie tylko stroną wizualną samego domu i ogrodu, ale także pomysłowością Doroty Szelągowskiej. Nie tylko jednak my, o czym świadczą komentarze pod zdjęciem.

Piękny dom. Nadała pani drugie życie temu domowi. Cudo.

Tęskniłam za zdjęciami domu na Warmii! Warszawskie mieszkanie jest piękne, ale to nie to samo - komentują internauci.

Przypomnijmy, że dom Doroty Szelągowskiej na Warmii robi wrażenie nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. Dwa lata temu pochwaliła się obłędnymi wnętrzami na Instagramie. Zdjęcia znajdziecie TUTAJ.

