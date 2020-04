Michele Morrone przestał obserwować na Instagramie Annę Marię Sieklucką. Wyjaśnia, co się stało

cerrie35 3 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Ludzi już do reszty po******yło. Ciekawe jak bardzo wzrosłaby liczba samobójstw, gdyby nagle okazało się, że jest zakaz używania internetu do tak badziewnych rzeczy. No normalnie ludzie masowo zaczęliby się zabijać, bo nagle okazałoby się, że poza internetem nie mają nic innego naprawdę sensownego w życiu do roboty. Teraz to się totalnie nabijam, ale tak poważnie mówiąc, to chyba jedyne co wielu ludzi trzyma przy życiu, to fakt, iż mają swoje wirtualne życie w necie, o zgrozo. Takich ludzi powinno izolować się od reszty społeczeństwa, są totalnym zagrożeniem: Wszak nigdy nie wiadomo, czy jakiś znajomy nie będzie chciał cię zadźgać nożem tylko dlatego, że przestaniesz lajkować jego posty na fejsie :-P