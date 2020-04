Katarzyna Litwiniak nie żyje. Pierwsza żona Jacka Rozenka chorowała na nowotwór

ncs299 godzinę temu Oceniono 7 razy 5

Za każde stwierdzenie "przegrała walkę z rakiem" - powinno się autorowi w mordę dawać. Nie dość że umarł człowiek umarł to jeszcze trzeba go dodatkowo ugnoić że był słaby, no bo przegrał. Jakby był silny to by pewnie wygrał.