Jak wiadomo, tegoroczna Wielkanoc będzie różniła się od poprzednich. Rząd odradza wyjazdy i rodzinne świętowanie. Jeżeli się do tego zastosujemy, być może szybciej wrócimy do normalnego życia. Mimo wszystko warto zadbać chociaż o namiastkę wielkanocnej atmosfery. W tym czasie w szczególnie trudnej sytuacji znajdą się seniorzy - często samotni. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od lat pomaga osobom starszym, niosąc im pomoc nie tylko materialną, ale i wsparcie duchowe. Co prawda w tym roku seniorzy nie spotkają się na wielkanocnym śniadaniu, ale każdy z nas może pomóc im przygotowując świąteczne paczki.

Gwiazdy wspierają akcję Plotka i Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Wspólnie ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich Plotek organizuje zbiórkę pieniędzy. O pomoc w rozpropagowaniu akcji poprosiliśmy gwiazdy. Dzięki temu środki zaczęły spływać jeszcze szybciej. W nagłośnienie zbiórki pieniędzy na paczki dla seniorów włączyli się już: Aneta Zając, Hanna Lis, Beata Tadla, Joanna Przetakiewicz, Jakub Kucner, Paulina Smaszcz-Kurzejwska i Sylwia Lipka. Każdy z nas jest teraz w niełatwej sytuacji, dlatego tym bardziej doceniamy każdy gest empatii i altruizmu. Warto dodać, że paczka wypełniona wielkanocnymi smakołykami to dla wielu ludzi coś więcej niż chleb, słodycze i jajka - to znak, że ktoś o nich pamięta i nie są sami.

Zachęcamy Was, gwiazdy oraz fanów, do włączenia się w akcję poprzez propagowanie jej oraz wpłacanie nawet niewielkich datków. Razem możemy więcej.

MŁ