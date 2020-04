Kariera Enrique Iglesiasa jest żywym dowodem na to, że da się przez lata utrzymywać na szczycie bez epatowania tajemnicami życia prywatnego. Hiszpański wokalista zadebiutował na scenie ponad dwie dekady temu, a nadal z powodzeniem nagrywa nowe przeboje i koncertuje po całym świecie. Pomimo natłoku zobowiązań zawodowych Iglesias założył rodzinę. Przypomnijmy, że od wielu lat jest związany z Anną Kurnikową. Na początku tego roku para powitała na świecie swoje trzecie dziecko, córkę Mashę.

Zobacz wideo Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias pokazali bliźniaki. Lucy i Nicholas są już naprawdę duzi:

Enrique Iglesias pochwalił się najmłodszą córką na Instagramie

Sławni rodzice dbają o to, żeby jak najmniej informacji o ich życiu prywatnym trafiało do mediów. Obie ciąże Anny były owiane tajemnicą, a jej zdjęć z ciążowym brzuchem jest zaledwie kilka. W związku z tym pojawiły się nawet domysły, że dzieci urodziła surogatka. Para rzadko pokazuje też maluchy na Instagramie. Ostatnio dumny tata zrobił jednak wyjątek i pochwalił się wyjątkowo uroczym nagraniem. Widzimy na nim, jak 2-miesięczna Masha "tańczy" z tatą do piosenki "We Are Young" zespołu Fun.

Krótki filmik z miejsca podbił serca internautów. W komentarzach zaroiło się od zachwytów.

Jaka piękna! Jest idealna.

Ślicznota.

Niech Bóg Was błogosławi i zawsze chroni - piszą wzruszeni fani Iglesiasa.

To niepierwszy raz, kiedy Enrique pokazuje, że spełnia się w roli ojca. Pamiętacie inne nagranie z jego synem w roli głównej? Słodziak!

