Syn Elizabeth Hurley skończył 18 lat. Chłopak jest kopią swojej mamy!

Elizabeth Hurley największe sukcesy święciła w latach 90. To właśnie wtedy wystąpiła w filmach o przygodach Austina Powersa. Dodatkową popularność zapewniał jej medialny związek z Hugh Grantem, z którym była w związku przez 13 lat. Niespełna rok po rozstaniu z aktorem Hurley ogłosiła, że jest w ciąży z milionerem Stevem Bingiem. Mężczyzna wyparł się dziecka i podkreślał, że jego i Elizabeth nigdy nie łączyła żadna głębsza relacja. Testy na ojcostwo wykazały jednak, że to on spłodził Damiana Hurleya.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni kiedyś byli razem. Zapomniane związki show-biznesu:

Syn Elizabeth Hurley idzie w ślady mamy

Nie od dziś wiadomo, że dzieci gwiazd mają łatwiejszy start w show-biznesie. 18-letni Damian Hurley nie kryje się z tym, że tak jak mama chciałby pracować w modelingu. Na jego profilu na Instagramie często pojawiają się zdjęcia w towarzystwie słynnej rodzicielki. Wyraźnie widać, że nastolatek wdał się w Elizabeth. Trzeba też przyznać, że chłopak ma bardzo delikatną urodę. Kobiece rysy twarzy zdarza mu się podkreślać makijażem. Dzięki długim włosom jeszcze bardziej przypomina swoją mamę. Bycie oryginalnym to niewątpliwy atut w modelingu. Być może androgeniczna uroda zaprowadzi go na światowe wybiegi?

W miniony weekend Damian skończył 18 lat. Z tej okazji jego mama złożyła mu życzenia na Instagramie.

Wszystkiego najlepszego dla światła mojego życia - napisała.

Syn Elizabeth Hurley ma już na koncie pierwsze sukcesy. W wieku 16 lat podpisał kontrakt z agencją modeli. Wcześniej wziął udział w dużej kampanii reklamowej. Wystąpił też w serialu "The Royals" u boku swojej mamy. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej gwiazdy? Bardzo możliwe! Przypomnijmy, że 54-letnia Elizabeth nadal pracuje jako modelka. Figury mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka z branży. Nic więc dziwnego, że Hurley chętnie wbija się w bikini.

MŁ