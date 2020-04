Ostatni odcinek "Dance Dance Dance" wzbudził wiele emocji, a w szczególności występ duetu Fit Lovers. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz zatańczyli taniec współczesny do ballady "Let It Go" z repertuaru Jamesa Bay'a. W swojej choreografii zakochani odegrali scenę rozstania.

REKLAMA

Anna Mucha zalała się łzami w "Dance Dance Dance":

Zobacz wideo

Jakub Rzeźniczak krytykuje Annę Muchę

Emocjonalny taniec Fit Lovers poruszył jurorów. Szczególnie wzruszona była Anna Mucha. Gwiazda "M jak miłość" nie umiała powstrzymać płynących łez.

Czekałam na to, że aż zatańczycie taniec współczesny. Nie spodziewałam się, że mnie tak przeczołgacie. Jestem totalnie rozwalona - powiedziała po występie Pameli i Mateusza.

Podczas emisji odcinka Mucha wrzuciła na swój profil na Instagramie selfie z planu programu. W opisie spytała obserwatorów o to, czy oglądają "Dance Dance Dance". Co ciekawe, w komentarzach głos zabrał Jakub Rzeźniczak. Piłkarz bezpośrednio nawiązał do łez jurorki.

Weź przykład z @rober_kupisz, jak opisywać emocje, a nie je udawać... - napisał.

Ostro! Anna Mucha nie odpisała jednak na uwagę piłkarza. Próbowaliśmy się z nią skontaktować, ale nie odpowiedziała na naszą wiadomość. Aktorka ma już na koncie kilka publicznych przepychanek słownych. Nie tak dawno temu głośno było chociażby o jej mocnych słowach pod adresem Kasi Stankiewicz. Niewykluczone, że i tym razem dorzuci swoje trzy grosze. Swoją drogą, spodziewaliście się, że Jakub Rzeźniczak ogląda "Dance Dance Dance"? Nas trochę zaskoczył.

MŁ