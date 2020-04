Kossakowski i Wojciechowska robią remont. My patrzymy na jej buty

june-of-44 godzinę temu Oceniono 18 razy 0

Pozerka. Pusta. Puste miny i puste słowa. Kobieta na krańcu świata.

TVN wysyła na "kraniec świata" Martynę i 15 osób obsługi dla naszej "podróżniczki". Śpią w hotelach. Ona pozuje, wokół same ustawki. Martyna "zaprzyjaźnia się" ze swoimi bohaterkami. Wysyła im serduszka przez komórkę. Żenujące. Te wszystkie jej programy są tak naprawdę promocją jej pustej osoby. Pozuje z komórką, robi idiotyczne miny. Najważniejsze to żeby pokazała wszystkim w kążdym odcinku te dwa bezsensowne tatuaże-pióra na rękach. Ubrana w moro udaje wagabundę a to wszystko to ustawka. Grube pieniądze, wygodne życie, ustawka, gruba kasa z reklam "naszej podróżniczki".

"Osobowość", którą spokojnie można w jednym rzędzie ustawić z Małgonią i Radziu.