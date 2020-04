Zobacz wideo Anna i Robert Lewandowscy będą mieć konkurencję?

Anna Lewandowska szturmem wkroczyła na TikToka. 22 marca trenerka opublikowała pierwsze nagranie, do którego zaprosiła swojego męża, Roberta Lewandowskiego. Fani małżonków byli zachwyceni i komplementowali "kocie ruchy" piłkarza. Od tego momentu regularnie publikują wspólne filmy.

Anna i Robert Lewandowscy na TikToku

Tym razem małżonkowie tańczyli do piosenki "U Can't Touch This", którą wykonuje MC Hammer. Gdy skończyli, niespodziewanie odezwała się Klara.

Ja też tak chcę. Ja też zatańczę - mówiła do rodziców i szła w stronę miejsca, gdzie wykonywali układ taneczny.

Anna i Robert byli bardzo rozbawieni jej reakcją. Klara niewątpliwie jest gwiazdą na ich profilach. Zwłaszcza mama uwielbia pokazywać fanom, jak spędzają razem czas. Córka przede wszystkim bardzo ich naśladuje - uwielbia aktywność fizyczną i często ćwiczy pod okiem rodziców.

Gwiazdy wkroczyły na TikToka

Nie tylko Anna i Robert Lewandowscy podczas domowej izolacji pojawili się na TikToku. Oprócz nich zadebiutował także Andrzej Duda. Prezydent dodał nagranie, w którym zwrócił się do młodych ludzi, a ci nie kryli zdziwienia. Oprócz nich swoją aktywność na kanale zwiększyli także m.in. Lenka i Jan Kliment, którzy niedawno podjęli wyzwanie #FlipTheSwitch. Polega ono na tym, że uczestnicy w pewnym momencie wymieniają się ubraniami. Swoje umiejętności taneczne prezentują swoim fanom także Julia Wieniawa oraz Marina.

