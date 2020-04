Ola Kwaśniewska i Kuba Badach urządzili imprezę miesiąca. Okazja była wyjątkowa. "Słodziaki"

Ola Kwaśniewska od czasu do czasu lubi podzielić się ze swoimi fanami tym, co się u niej dzieje. Niedawno zaprezentowała się w nowej fryzurze i oryginalnej stylizacji, a teraz dodała nagranie z imprezy, którą zorganizowała z mężem. Okazja była wyjątkowa - pies małżonków skończył dwa lata.

Ola Kwaśniewska świętuje urodziny psa

Kwaśniewska prowadzi swój profil w dowcipny sposób, co doceniają jej fani. Tym razem pokazała im, jak wyglądała u nich ostatnia impreza. Na nagraniu widzimy tort, wykonany z psiej karmy, ozdobiony serduszkami i innymi dekoracjami. Na dalszym planie znajduje się pies Lulka, która "przybija piątkę" swoim właścicielom.

#imprezamiesiąca #potemtojużtylkoŚwiatowyDzieńPidżamy - poinformowała Kwaśniewska.

Internauci docenili to, co zrobili Ola i Kuba. Uważają, że ich zachowanie jest rozczulające:

Słodka jest ta istota. No i catering zacny.

Psie urodziny tak cieszą.

Słodziaki - piszą.

Lulka trafiła do domu Kwaśniewskiej i Badacha w 2018 roku. Małżonkowie wzięli pieska ze schroniska, do którego trafił z gospodarstwa wiejskiego, do którego został podrzucony. Celebrytka nie ukrywa, że adopcja nowego zwierzaka było świetną decyzją i apelowała do fanów, żeby nie zapominali o "sierotkach". Co więcej, Lulka wypełniła wtedy pustkę po poprzednim psie, Kleksie, i pomogła domownikom znieść smutek po stracie pupila. Zwierzak jest prawdziwą gwiazdą Instagrama swojej pani. Aleksandra chętnie dodaje jego zdjęcia i nie ukrywa, że dzięki jego obecności łatwiej przyjmuje złe wiadomości, a widok śpiącego ulubieńca działa na nią kojąco.

