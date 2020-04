krztrz 3 godziny temu Oceniono 21 razy 21

Szanowna Pani Magdo, wyborow 10 maja nie bedzie. To co sie teraz dzieje, to gra p. Kaczynskiego, zeby nie wprowadzic stanu kleski zywiowlowej przed koncem kadencji obecnego Prezesa Sadu Najwyzszego. Jezeli mu sie to uda, 1-go maja obudzimy sie wkraju, ktory przez nastepna dekade bedzie rzadzony przez idiokratow.