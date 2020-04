Marcin Prokop opublikował archiwalne zdjęcie z Dorotą Wellman. My patrzymy na fryzurę dziennikarki

Marcin Prokop i Dorota Wellman są świetnym duetem zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Wspólne obowiązki zawodowe sprawiły, że pomiędzy prezenterami rozkwitła przyjaźń. Dziennikarz podobną relację nawiązał z obecnym kandydatem na prezydenta - Szymonem Hołownią, z którym przez lata prowadził program "Mam talent" i który w najbliższym czasie ma zostać zastąpiony w show prawdopodobnie przez Filipa Chajzera. Prokop niedawno opublikował na Instagramie zdjęcie sprzed kilku lat, do którego pozował razem z popularną koleżanką. Ta dwójka kolejny raz rozbawiła internautów. Musicie koniecznie zobaczyć minę Doroty!

Zobacz wideo Pomiędzy Filipem Chajzerem i Małgosią Ohme również pojawiła się prawdziwa przyjaźń? Prezenterka broni jego zachowanie!

Co Marcin Prokop pokazał Dorocie Wellman?

Zdjęcie, które udostępnił użytkownikom Instagrama Marcin Prokop, zrobione zostało kilka, a nawet kilkanaście lat temu. Internauci sugerują, że jeszcze za czasów współpracy tych dwojga z Telewizją Polską. Archiwalna fotografia mocno rozbawiła fanów dziennikarzy. Spójrzcie tylko na minę Doroty! Domyślacie się, co mogła zobaczyć?

Prezenter opatrzył post zabawnym podpisem. Stwierdził, że koleżanka z pracy ujrzała coś, co było jedynie żartem z okazji prima aprilis. Tak kilka lat temu świętowali 1 kwietnia?

Pokazałem Dorocie żart primaaprillisowy.

Internauci próbowali zgadnąć, czym był tak zwany "żart". Jednak naszą uwagę przykuła bardziej metamorfoza dziennikarzy. Blond włosy Wellman, niesforna fryzura młodego Prokopa i urocza stylówka z drelichowym płaszczem w roli głównej. Jedyne co się nie zmieniło, to dystans do siebie i ogromne poczucie humoru gwiazd. Ich miny są zabójcze!

