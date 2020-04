Z końcem marca Meghan Markle i Harry Windsor przestali pełnić obowiązki królewskie. Tym samym utracili książęce tytuły i zdecydowali się na "niezależność finansową". Pracownicy ich londyńskiego biura zostali zwolnieni już w styczniu, ale dopiero teraz nastąpiło oficjalne zawieszenie działalności. Jaką odpowiedź otrzymamy, pisząc wiadomość mailową do byłych książąt?

Oficjalne zamknięcie biura Sussexów

Od 1 kwietnia Meghan i Harry nie pełnią już funkcji książąt Sussex. W styczniu doszli do porozumienia z królową Elżbietą II w związku z wykonywaniem dotychczasowych obowiązków. Na kilka tygodni wyjechali do Kanady, jednak z marcu znów wrócili do Londynu, by pojawić się na kilku oficjalnych imprezach i wydarzeniach, reprezentując rodzinę monarchów. To były ich ostatnie chwile z tytułami książęcymi. Biuro Meghan i Harry'ego zostało zamknięte, czego potwierdzeniem jest automatyczna odpowiedź na wiadomość wysłaną na adres mailowy pary.

Bardzo dziękujemy za wiadomość e-mail. Biuro księcia i księżnej Sussex zostało już zamknięte.

Pracownicy biura zakończyli swoją pracę już w styczniu. Część z nich pozostała w Pałacu Buckingham, bezpośrednio podlegając królowej. W magazynie "People" czytamy, że Sara Latham, która kierowała zespołem do spraw komunikacji Meghan i Harry'ego, znalazła miejsce w prywatnym biurze królowej Elżbiety.

Od początku miesiąca dwór królewski nie będzie oficjalnie ustosunkowywał się do życia i poczynań byłych książąt Sussex, a Meghan i Harry uzyskali upragnioną "wolność" i mogą choć na chwilę odpocząć od szumu medialnego, przeprowadzając się do Los Angeles.

