Julia Wieniawa, podobnie jak większość gwiazd i zwykłych obywateli, zdecydowała się na domową izolację od społeczeństwa. Aktorka pozostaje jednak w stałym kontakcie online ze swoimi fanami, zachęcając ich do pozostania w mieszkaniach i inspirując do sportowych aktywności. Przypomnijmy, że gwiazda "Rodzinki.pl" pokazała już na Instagramie, jak ćwiczy jogę oraz z gracją tańczy balet, wprowadziła nas również do swojej imponującej garderoby.

Zobacz wideo Julia Wieniawa prezentuje figury baletowe.

Julia Wieniawa prawie zaliczyła wpadkę

Julia Wieniawa jest jednak aktywna nie tylko na Instagramie, lecz ostatnio również na TikToku. Za pomocą tejże aplikacji uczestniczka "Tańca z gwiazdami" pochwaliła się już fanom swymi nowymi umiejętnościami, prezentując ostatnio dwa autorskie układy taneczne. Teraz wykorzystując TikToka, młoda aktorka pokazała obserwatorom również swój komediowy talent. Przemawiając głosem Marka Wahlberga, z piżamy przebrała się w nieco bardziej wyjściową kreację.

Mało jednak brakowało, a aktorka zaliczyłaby wpadkę! Przy okazji prezentowania sukienki Julia Wieniawa zmysłowo odsłoniła dekolt, a obserwatorzy zobaczyli część jej piersi.

Julia Wieniawa TikTok @juliawieniawa

Przypomnijmy, że niedawno na Netfliksie swoją premierę miał najnowszy film w Julią Wieniawą - "W lesie dziś nie zaśnie nikt". To polska wersja klasycznych amerykańskich slasherów. W produkcji występuje także Wiktoria Gąsiewska. Film miał pojawić się na ekranach polskich kin w marcu, jednak zważywszy na zagrożenie w naszym kraju, twórcy zdecydowali się przesunąć premierę. Ostatecznie "W lesie dziś nie zaśnie nikt" trafił od razu na Netfliksa, z pominięciem dystrybucji kinowej.

